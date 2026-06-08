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Израиль

ЦАХАЛ сообщил о ликвидации в Газе трех высокопоставленных боевиков "Исламского джихада"

Газа
ЦАХАЛ
Ликвидация
Исламский джихад
время публикации: 08 июня 2026 г., 17:13 | последнее обновление: 08 июня 2026 г., 17:13
ЦАХАЛ сообщил о ликвидации в Газе трех высокопоставленных боевиков "Исламского джихада"
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в центральной части сектора Газы были ликвидированы трое высокопоставленных боевиков террористической группировки "Исламский джихад".

Среди ликвидированных – Мухаммад Атия Абу Афаш, командир инженерного подразделения "Исламского джихада", его заместитель Фархат Зухайр Фархат Харара, а также Абдалла Алла Рияд Масуд Кадум, командир противотанкового подразделения на севере сектора.

В сообщении ЦАХАЛа подчеркивается: вопреки соглашению о прекращении огня террористы продолжали готовить нападения на силы ЦАХАЛа и граждан Израиля. Эта деятельность является частью продолжающихся усилий "Исламского джихада", участвовавшего в резне 7 октября, по восстановлению и наращиванию военного потенциала.

Израиль
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