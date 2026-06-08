ЦАХАЛ нанес удар по военным объектам на западе и в центре Ирана

ВВС ЦАХАЛа, действуя под руководством военной разведки (АМАН), нанесли удары по военным объектам иранского террористического режима на западе и в центре Ирана.

Несколькими часами ранее не менее десяти баллистических ракет были запущены из Ирана в сторону израильской территории после того, как Иран предупредил о намерении "ответить" на удар по Бейруту.

Сигналы тревоги звучали на севере страны – от границы с Ливаном до Кейсарии.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что все ракеты были успешно перехвачены системами ПВО.

После этого состоялся телефонный разговор президента США Дональда Трампа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу.

По словам высокопоставленного американского чиновника и израильского источника, знакомого с подробностями разговора Трампа и Нетаниягу, президент США призвал премьер-министра Израиля не наносить ответный удар по Ирану и дать больше времени для дипломатических переговоров. Об этом сообщает Axios.

Попытка Трампа сдержать ответные действия Израиля свидетельствует о стремлении его администрации не допустить, чтобы эскалация напряженности между Израилем и Ираном сорвала продолжающиеся переговоры США с Тегераном.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил газете Financial Times: "У Нетаниягу не будет иного выбора, кроме как принять соглашение с Ираном. Не он решает, а я".

По словам Трампа, иранская атака не повлияла на его желание продолжить переговоры с Ираном.