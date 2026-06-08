Ракетные обстрелы из Йемена и Ирана в ответ на ночную атаку по системам ПВО в Иране

Террористическая группировка "Ансар Аллах" (хуситы) из Йемена первой отреагировала на ночную операцию Израиля против Ирана. Ракетная тревога прозвучала в 117 населенных пунктах Израиля, включая Тель-Авив и Иерусалим. Ракеты были успешно перехвачены, пострадавших нет.

Чуть более чем через час ЦАХАЛ зафиксировал запуск ракет из Ирана. Тревога сработала в сотнях населенных пунктов в Гуш-Дане, Иерусалиме, Иудее, Самарии, Иорданской долине, Лахише, Иудейской низменности, Ярконе, Шфеле, Центральном и Южном Негеве и в районе Мертвого моря. Вскоре сработала повторная тревога в районе Беэр-Шевы, Иудеи и Мертвого моря.

Падение обломка перехватчика зафиксировано в районе Иерихо, поступило также сообщение о падении ракеты в жилом районе одного из населенных пунктов Самарии, причинившей ущерб. Пострадавших нет.

Работа образовательных учреждений по всей стране отменена, больницы переведены на сокращенный режим работы в защищенных помещениях.

Напомним, в ночь на понедельник, после запуска 11 баллистических ракет из Ирана по северу Израиля, ВВС ЦАХАЛа под руководством военной разведки (АМАН), нанесли удары по военным объектам иранского террористического режима на западе и в центре Ирана.

Были атакованы системы противовоздушной обороны Ирана. После предыдущего вооруженного противостояния с Израилем Тегеран занимался восстановлением этих систем, часть которых была серьезно повреждена.

Удары были нанесены по целям в Тегеране, Исфахане, Тебризе, Кередже и Керманшахе, а также в других районах западного Ирана. По имеющимся сообщениям, США в операции участия не принимали.

Министерство здравоохранения напоминает, что люди, нуждающиеся в психологической поддержке, могут обращаться в центры психологической устойчивости ("мерказей хосен"), а также на экстренные линии эмоциональной поддержки больничных касс.

Телефон Национального терапевтического центра психологической устойчивости: *5486

Центр работает с воскресенья по четверг с 08:00 до 20:00, а в чрезвычайных ситуациях - круглосуточно.

Центры психологической устойчивости на севере страны (Восточная и Западная Галилея):

Русский язык - 04-7702650

Иврит - 04-6900603

Арабский язык - 04-7702649

Английский язык - 04-7702651

Линии поддержки больничных касс:

Меухедет - *3833

Леумит - *507

Маккаби - *3555

Клалит - *8703

Организация ЭРАН - 1201