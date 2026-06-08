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Израиль

Внимание, розыск: пропала 45-летняя Евгения Майзлиш

Розыск
время публикации: 08 июня 2026 г., 22:36 | последнее обновление: 08 июня 2026 г., 22:36
Внимание, розыск: пропала 45-летняя Евгения Майзлиш
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 45-летней Евгении Майзлиш, жительницы Нетании. Последний раз ее видели 7 июня на улице Вейцман в Нетании, недалеко от автовокзала.

Приметы пропавшей: рост 1.60, худощавое телосложение, карие глаза, каштановые волосы. Особые приметы: на левом плече татуировка в виде змеи.

Полиция просит всех, кто имеет какую-либо информацию о местонахождении разыскиваемой, обратиться в полицию по телефону 100 или в отделение полиции в Нетании по номеру 09-886-4444.

Израиль
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