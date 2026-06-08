Падение ракеты в Самарии, пострадавших нет
время публикации: 08 июня 2026 г., 07:26 | последнее обновление: 08 июня 2026 г., 07:36
По предварительным данным, выпущенная из Ирана ракета упала на открытом пространстве на территории Самарии. Пострадавших нет.
Местный совет Самарии сообщил о трех поврежденных домах в связи с попаданием в жилом районе одного из населенных пунктах. Пострадавших нет.
"Маген Давид Адом" рапортует об отсутствии сообщений о пострадавших в ходе последних ракетных обстрелов из Ирана.