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Израиль

Падение ракеты в Самарии, пострадавших нет

Иудея и Самария
Война с Ираном
время публикации: 08 июня 2026 г., 07:26 | последнее обновление: 08 июня 2026 г., 07:36

По предварительным данным, выпущенная из Ирана ракета упала на открытом пространстве на территории Самарии. Пострадавших нет.

Местный совет Самарии сообщил о трех поврежденных домах в связи с попаданием в жилом районе одного из населенных пунктах. Пострадавших нет.

"Маген Давид Адом" рапортует об отсутствии сообщений о пострадавших в ходе последних ракетных обстрелов из Ирана.

Израиль
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