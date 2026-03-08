Вновь воздушная тревога на границе с Ливаном: вражеский БПЛА

Воздушная тревога прозвучала в 09:04 в ряде населенных пунктов Верхней Галилеи у границы с Ливаном, включая Маалот-Таршиху, Кфар-Врадим, Зарит, Эвен-Менахем и другие.

В 09:06 тревога прозвучала в Нагарии, Рош а-Никре и их окрестностях, в 09:10 тревога охватила Саар, Бен-Ами, Нетив а-Шаяра и другие населенные пункты.

В 09:15 тревога прозвучала также в Акко, Кфар-Масарик, Эйн а-Мифрац и других населенных пунктах.

В 09:22 ЦАХАЛ сообщил о завершении инцидента.