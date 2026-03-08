x
Израиль

На 5-м шоссе во время сирены произошло столкновение грузовика и легковой машины

ДТП
время публикации: 08 марта 2026 г., 15:24 | последнее обновление: 08 марта 2026 г., 15:24
На 5-м шоссе во время сирены произошло столкновение грузовика и легковой машины
Пресс-служба МАДА

На 5-м шоссе, в районе развязки Баркан, во время сигнала тревоги произошло столкновение грузовика и легковой машины.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что водитель легковушки (мужчина примерно 40 лет) получил тяжелые травмы, водитель грузовика пострадал легко.

Оба пострадавших доставлены в больницу "Бейлинсон" в Петах-Тикве.

Дорожная полиция изучает обстоятельства ДТП.

