На 5-м шоссе во время сирены произошло столкновение грузовика и легковой машины

На 5-м шоссе, в районе развязки Баркан, во время сигнала тревоги произошло столкновение грузовика и легковой машины.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что водитель легковушки (мужчина примерно 40 лет) получил тяжелые травмы, водитель грузовика пострадал легко.

Оба пострадавших доставлены в больницу "Бейлинсон" в Петах-Тикве.

Дорожная полиция изучает обстоятельства ДТП.