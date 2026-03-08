Впервые с начала войны Трамп отправляет в Израиль своего представителя

Согласно сообщениям в израильских СМИ, в ближайший вторник, 10 марта, в Израиль приедет советник и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Это будет первый визит представителя американской администрации в Израиль с начала войны в Иране.

Ожидается, что в ходе этого визита будут обсуждаться наиболее острые вопросы, стоящие на повестке дня, а также продолжение сотрудничества между странами.