08 марта 2026
08 марта 2026
Впервые с начала войны Трамп отправляет в Израиль своего представителя

время публикации: 08 марта 2026 г., 19:36 | последнее обновление: 08 марта 2026 г., 19:41
Впервые с начала войны Трамп отправляет в Израиль своего представителя
AP Photo/Maya Alleruzzo, Pool

Согласно сообщениям в израильских СМИ, в ближайший вторник, 10 марта, в Израиль приедет советник и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Это будет первый визит представителя американской администрации в Израиль с начала войны в Иране.

Ожидается, что в ходе этого визита будут обсуждаться наиболее острые вопросы, стоящие на повестке дня, а также продолжение сотрудничества между странами.

