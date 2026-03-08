9 марта откроются часть отделений Управления регистрации населения, но работать они будут полдня

Управление регистрации населения и миграции сообщило, что в понедельник, 9 марта, некоторые отделения возобновят работу.

Прием посетителей будет вестись с 08:00 до 12:00.

Отделения будут работать в следующих населенных пунктах: Ноф а-Галиль, Мевасерет-Цион, Беэр-Шева, Нетания, Кармиэль, Холон, Ришон ле-Цион, Кфар-Сада, южный Тель-Авив, Южный Иерусалим, Реховот, Йокнеам, Шаар-Биньямин, Сдерот, Крайот.