9 марта откроются часть отделений Управления регистрации населения, но работать они будут полдня
время публикации: 08 марта 2026 г., 22:38 | последнее обновление: 08 марта 2026 г., 22:48
Управление регистрации населения и миграции сообщило, что в понедельник, 9 марта, некоторые отделения возобновят работу.
Прием посетителей будет вестись с 08:00 до 12:00.
Отделения будут работать в следующих населенных пунктах: Ноф а-Галиль, Мевасерет-Цион, Беэр-Шева, Нетания, Кармиэль, Холон, Ришон ле-Цион, Кфар-Сада, южный Тель-Авив, Южный Иерусалим, Реховот, Йокнеам, Шаар-Биньямин, Сдерот, Крайот.
