В возрасте 94 лет скончался легендарный командующий парадами Дня независимости Давид Рокни

На 95-м году жизни скончался полковник в отставке Давид Рокни, который на протяжении 34 лет командовал проходящими на горе Герцля в Иерусалиме парадом ЦАХАЛа в честь Дня независимости и церемонией зажжения факелов.

Рокни родился в Иране в 1932 году. В 1950 году репатриировался в Израиль. 35 лет прослужил в бригаде "Голани". В 1982 году ему было поручена организация и командование ежегодным парадом. Первый парад он провел в следующем году, оставаясь на этом посту до 2016 года.

Президент Ицхак Герцог назвал Рокни легендой. "Он был символом национальной церемонии, выполняя свои обязанности с благородством и точностью. Давид был образцом государственного достоинства и любви к Израилю. Его вклад будут помнить десятки лет. Да будет благословенна его память", – сообщил он.