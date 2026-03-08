x
08 марта 2026
|
последняя новость: 22:25
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
08 марта 2026
|
08 марта 2026
|
последняя новость: 22:25
08 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Бригада "скорой" приняла роды в амбулансе за несколько секунд до ракетного обстрела

Мада
время публикации: 08 марта 2026 г., 21:37 | последнее обновление: 08 марта 2026 г., 21:43
Бригада "скорой" приняла роды в амбулансе за несколько секунд до ракетного обстрела
Пресс-служба МАДА

Бригада "скорой" медицинской службы "Маген Давид Адом" приняла роды у 23-летней женщины по дороге в больницу. После того, как малыш появился на свет и все услышали его первый крик, на телефоны парамедиков поступило сообщение Службы тыла о запуске ракет из Ирана.

Парамедик Эльад Пас попросил водителя остановиться на обочине. Все члены бригады надели каски и бронежилеты и прикрыли собой роженицу, а Эльад Пас прикрыл малыша и держал его так до окончания тревоги.

После отбоя тревоги мать и дитя в хорошем состоянии были доставлены в больницу.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 02 октября 2025

Работа МАДА в Йом-Кипур: приняли троих новорожденных, выехали на 3022 вызова
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 13 августа 2025

Жара провоцирует экстренные роды: медики приняли шестерых малышей вне больниц
// https://www.newsru.co.il/ // Община // 12 декабря 2024

200 курьеров Wolt с севера Израиля прошли курс оказания первой помощи
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 01 июля 2019

"Акушеры в полицейской форме" приняли роды у женщины, не успевшей доехать до больницы