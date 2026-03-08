Бригада "скорой" приняла роды в амбулансе за несколько секунд до ракетного обстрела

Бригада "скорой" медицинской службы "Маген Давид Адом" приняла роды у 23-летней женщины по дороге в больницу. После того, как малыш появился на свет и все услышали его первый крик, на телефоны парамедиков поступило сообщение Службы тыла о запуске ракет из Ирана.

Парамедик Эльад Пас попросил водителя остановиться на обочине. Все члены бригады надели каски и бронежилеты и прикрыли собой роженицу, а Эльад Пас прикрыл малыша и держал его так до окончания тревоги.

После отбоя тревоги мать и дитя в хорошем состоянии были доставлены в больницу.