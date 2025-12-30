x
30 декабря 2025
30 декабря 2025
Ближний Восток

Массовые аресты в Стамбуле: власти заявляют о предотвращении новогодних терактов

Турция
Террористы
время публикации: 30 декабря 2025 г., 08:07 | последнее обновление: 30 декабря 2025 г., 08:13
Полицейский снайпер в Стамбуле
AP Photo/Emrah Gurel

В Стамбуле в рамках антитеррористической операции задержаны 110 подозреваемых; среди них есть лица, которых следствие считает причастными к подготовке терактов в период новогодних празднований, передает РИА Новости.

Ранее прокуратура Стамбула сообщала о расследовании в отношении предполагаемых сторонников террористической организации "Исламское государство", по этому делу были выданы ордера на задержание 137 человек. В ходе рейдов по 124 адресам сообщалось о задержании 115 подозреваемых, отмечает Reuters.

По данным прокуратуры, в рамках расследования речь шла о возможных планах атак в праздничный период, в том числе с выбором целей среди немусульман.

Ближний Восток
