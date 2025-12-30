В древней пещере на Карибских островах были обнаружены пчелы, жившие внутри костей

В окаменелой челюстной кости, найденной недавно в пещере на острове Эспаньола в Карибском регионе, несколько поколений древних одиночных пчел использовали зубные отверстия как жилье.

Это первое свидетельство того, что древние пчелы заселяли уже готовые полости в окаменелостях – наглядный пример того, как существа приспосабливают "дом" под себя.

Палеонтологи считают, что кость принадлежала грызуну, напоминающему капибару (Plagiodontia araeum). Предположительно ее принесла в пещеру сова, съевшая животное и позже выплюнувшая челюсть. Со временем зубы выпали, а сама кость оказалась погребена в слое глинистого ила. В пустые зубные альвеолы поселился новый, недавно описанный вид роющих пчел – Osnidum almontei, сформировав там гнезда, где сменилось несколько поколений.

Исследователям удалось это заметить благодаря тому, что гладкая поверхность внутри одной из альвеол привлекла внимание палеонтолога Лазаро Виньолы Лопеса из Музея естественной истории Флориды. Когда ученые поняли, на что обращать внимание, они нашли еще множество подобных гнезд в костях по всему слою осадков – даже в челюсти ленивца. Хотя это, вероятно, лишь следы (ихнофоссилии) деятельности O. almontei, они дают редкое представление о поведении этих пчел.