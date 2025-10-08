Внимание, розыск: пропал 17-летний Итай Бен-Зикри из Хариша

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшего, жизни и здоровью которого грозит опасность. Пропал 17-летний Итай Бен-Зикри, житель Хариша. В последний раз его видели в среду утром на шоссе 652 между Пардес-Ханой и Гиват-Азой, после чего его следы затерялись.

Приметы пропавшего: рост 170 см, худощавое телосложение, черные волосы, карие глаза, светлый оттенок кожи. Был одет в белые брюки с черными полосами и в черную футболку. Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего просят позвонить в полицию по телефону 100 или в полицию Ирона по телефону 04-6158400.