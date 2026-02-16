Знаменитый Хогвартс-экспресс в Шотландии может прекратить работу из-за кризиса

Исторический паровоз "Хогвартс-экспресс" может столкнуться с закрытием из-за продолжающегося спора о безопасности с британским железнодорожным регулятором, сообщают шотландские СМИ. Локомотив Jacobite Express курсирует по маршруту от Форт-Уильяма до Маллайга, проходя через знаменитый виадук Гленфиннан, и охватывает 135 километров. Ежегодно на поезде путешествуют около 70 000 пассажиров. Этот маршрут стал особенно известен благодаря фильмам о Гарри Поттере.

Оператор, компания West Coast Railways (WCR), уже три года ведет спор с Управлением железнодорожного транспорта (ORR) о необходимости установки центральных замков на дверях вагонов. С 1999 года правила безопасности запрещают эксплуатацию вагонов с распашными дверями, которые нельзя заблокировать централизованно. На маршруте Jacobite используются вагоны Mark 1 1950-х годов с традиционными распашными дверями без таких замков. До 2023 года ORR предоставляло компании Jacobite исключения, позволяя использовать исторические вагоны.

Представитель WCR заявил, что компания намерена продолжать работу, но пока не приняла окончательного решения о возможном сокращении рейсов или изменении расписания. На официальном сайте WCR указано: "Бронирование на сезон Jacobite 2026 откроется в ближайшие недели. Следите за обновлениями для получения подробной информации". По словам Джеймса Шаттлворта, коммерческого директора WCR, этот туристический маршрут ежегодно приносит британской экономике около 30 миллионов фунтов стерлингов.

Переоборудование 120 исторических вагонов с установкой новых центральных замков может обойтись владельцам Jacobite в 7 миллионов фунтов стерлингов – сумму, которую в компании называют "существенной" для всего парка. В настоящее время WCR ищет окончательное решение по спору с ORR после того, как регулятор отказался предоставить исключение из правил централизованного запирания, что привело к судебному разбирательству.