Мужчина потерял сознание в результате теплового удара, врачи борются за его жизнь

В службу скорой помощи по Иерусалимскому округу поступило сообщение о мужчине в возрасте 57 лет, который потерял сознание в результате теплового удара в одном из населенных пунктов Мате Иегуда.

Прибывшие на место фельдшеры и парамедики "Маген Давид Адом" обнаружили мужчину без сознания, он не дышал, и у него не было пульса. Медики немедленно начали попытки реанимациии, непрекращая которых они повезли пострадавшего в больницу "Шаарей Цедек" в Иерусалиме.

Сообщается, что у мужчины симптомы сильного теплового удара и солнечные ожоги значительной поверхности кожи, он в критическом состоянии.