x
08 октября 2025
|
последняя новость: 16:38
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
08 октября 2025
|
08 октября 2025
|
последняя новость: 16:38
08 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Мужчина потерял сознание в результате теплового удара, врачи борются за его жизнь

Мада
время публикации: 08 октября 2025 г., 16:02 | последнее обновление: 08 октября 2025 г., 16:02
Мужчина потерял сознание в результате теплового удара, врачи борются за его жизнь
Yonatan Sindel/Flash90

В службу скорой помощи по Иерусалимскому округу поступило сообщение о мужчине в возрасте 57 лет, который потерял сознание в результате теплового удара в одном из населенных пунктов Мате Иегуда.

Прибывшие на место фельдшеры и парамедики "Маген Давид Адом" обнаружили мужчину без сознания, он не дышал, и у него не было пульса. Медики немедленно начали попытки реанимациии, непрекращая которых они повезли пострадавшего в больницу "Шаарей Цедек" в Иерусалиме.

Сообщается, что у мужчины симптомы сильного теплового удара и солнечные ожоги значительной поверхности кожи, он в критическом состоянии.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 04 октября 2025

В больницу "Вольфсон" доставлен мужчина в тяжелом состоянии с признаками теплового удара
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 19 августа 2025

Женщина потеряла сознание в Бат-Яме, она в тяжелом состоянии из-за теплового удара
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 15 августа 2025

Мужчина получил тепловой удар в Бат-Яме, он в тяжелом состоянии