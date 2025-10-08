В ЦАХАЛе опровергают утверждения Орена Соломона о сфабрикованном деле

Армия обороны Израиля опровергла заявление бригадного генерала запаса Орена Соломона о том, что дело против него было сфабриковано, чтобы замять его расследование событий 7 октября 2023 года.

В заявлении ЦАХАЛа, которое цитирует Ynet, подчеркивается, что Соломон не занимал должность главы следственной группы Генштаба по расследованию войны и не имел соответствующих полномочий.

Решение о завершении его службы, принятое в марте текущего года, не связано ни с выводами его расследования, ни со следствием военной полиции в отношении него.

В ЦАХАЛе утверждают, что заявление Орена Соломона наносит ущерб ЦАХАЛу и его командирам.

Напомним, ранее в среду бригадный генерал запаса Орен Соломон подверг крайне резкой критике армейские власти и в частности военную прокуратуру.

Он сделал это после того, как стало известно о закрытии дела в отношении Соломона, которое расследовалось военной полицией. Бригадный генерал запаса Соломон, возглавлявший группу по расследованию провалов 7 октября в дивизии Газы, подозревался в незаконном использовании секретных сведений и выносе секретных документов.

Перед наступлением праздника Суккот было опубликовано сообщение о том, что расследование против бригадного генерала Соломона прекращено.

"Это было грязное расследование, которое проводилось военной прокуратурой с единственной целью – скомпрометировать меня. У меня есть достоверная информация о том, как меня пытались убрать с дороги. Я намерен действовать по закону, добиваясь восстановления справедливости", – заявил он.

По мнению бригадного генерала Соломона, расследование в отношении него было начато по прямому распоряжению бывшего начальника генштаба ЦАХАЛа Герци А-Леви. "Я открыто критиковал его действия в рамках того, что выяснилось в ходе расследования. Я сказал это лично Герци А-Леви, а потом опубликовал письменно. На следующий день он отдал распоряжение начать расследование в отношении меня", – сказал бригадный генерал запаса Соломон.