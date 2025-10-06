x
Закрыто дело против бригадного генерала резерва о нарушении информационной безопасности

время публикации: 06 октября 2025 г., 16:36 | последнее обновление: 06 октября 2025 г., 16:36
Военная полиция закрыла дело в отношении бригадного генерала резерва Орена Соломона, которого подозревали в том, что под его учетной записью к засекреченным армейским информационным системам дважды был подключен внешний носитель – что категорически запрещено правилами.

Как сообщает "Маарив", отдел информационной безопасности ЦАХАЛа выяснил, что к совершенно секретному военному компьютеру, вопреки запретам, подключались внешние жесткие диски. В одном из случаев в этот момент на компьютере были открыты секретные документы в значительном количестве, что вызвало подозрения о том, что эти документы могли быть скопированы.

Все эти подключения производились под учетной записью бригадного генерала резерва Орена Соломона. Отдел информационной безопасности ЦАХАЛа передал информацию в следственный отдел военной полиции.

В ходе расследования военной полиции не удалось найти доказательства того, что именно Соломон работал за компьютером в момент этих подключений. Расследование также выявило возможность того, что компьютером могли пользоваться другие лица. В связи с этим дело против Орена Соломона было закрыто.

