В порт Ашдода отбуксированы восемь судов второй "флотилии Сумуда"

Восемь небольших судов отправившейся из Италии "флотилии Сумуда", на борту которых находились примерно 100 пропалестинских активистов, отбуксированы в среду, 8 октября, в порт Ашдода.

Напомним, утром в среду представители "флотилии Сумуда" объявили о перехвате израильскими ВМС нескольких их судов примерно в 120 морских милях от сектора Газы.

Организаторы флотилии сообщили, что 11 судов, вышедших из Италии несколько дней назад, перевозят гуманитарную помощь для больниц на сумму около 110 тысяч долларов.

На них находятся также более 150 пропалестинских активистов из 30 стран, в том числе две депутатки французского парламента, депутат Европарламента, журналисты и врачи.

Подавляющее большинство участников предыдущей флотилии, включаяя шведскую экоактивистку Грету Тунберг, были депортированы из Израиля. По утверждению организаторов флотилии, в Израиле все еще остаются несколько активистов: граждане Испании, Марокко, Норвегии, Аргентины и Нигерии.