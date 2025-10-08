x
08 октября 2025
|
последняя новость: 21:25
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
08 октября 2025
|
08 октября 2025
|
последняя новость: 21:25
08 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В порт Ашдода отбуксированы восемь судов второй "флотилии Сумуда"

Ашдод
Акции протеста
время публикации: 08 октября 2025 г., 19:54 | последнее обновление: 08 октября 2025 г., 20:02
В порт Ашдода отбуксированы восемь судов второй "флотилии Сумуда"
AP Photo/Leo Correa

Восемь небольших судов отправившейся из Италии "флотилии Сумуда", на борту которых находились примерно 100 пропалестинских активистов, отбуксированы в среду, 8 октября, в порт Ашдода.

Напомним, утром в среду представители "флотилии Сумуда" объявили о перехвате израильскими ВМС нескольких их судов примерно в 120 морских милях от сектора Газы.

Организаторы флотилии сообщили, что 11 судов, вышедших из Италии несколько дней назад, перевозят гуманитарную помощь для больниц на сумму около 110 тысяч долларов.

На них находятся также более 150 пропалестинских активистов из 30 стран, в том числе две депутатки французского парламента, депутат Европарламента, журналисты и врачи.

Подавляющее большинство участников предыдущей флотилии, включаяя шведскую экоактивистку Грету Тунберг, были депортированы из Израиля. По утверждению организаторов флотилии, в Израиле все еще остаются несколько активистов: граждане Испании, Марокко, Норвегии, Аргентины и Нигерии.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 08 октября 2025

Арест испанской активистки "флотилии Сумуда" вновь продлен: она остается за решеткой
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 08 октября 2025

"Флотилия Сумуда" объявила о перехвате израильскими ВМС нескольких их судов
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 06 октября 2025

МИД Израиля: помощь для Газы с 42 судов "флотилии" заполнила десятую часть одного грузовика
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 06 октября 2025

Продлен арест участницы "флотилии Сумуда", укусившей сотрудницу тюрьмы