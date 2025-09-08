В Газе погибли четверо военнослужащих ЦАХАЛа

Разрешено к публикации, в ходе боевых действий на севере Газы погибли четверо военнослужащих 52-го батальона 401-й бронетанковой бригады ЦАХАЛа "Иквот а-Барзель".

ИМЕНА ПОГИБШИХ

Старший сержант Ури Ламед, 20 лет, из Тель-Монда

Сержант Гади Коталь, 20 лет, из кибуца Афиким

Сержант Амит Арье Регев, 19 лет, из Модиин-Маккабим-Реут.

В этом же инциденте погиб еще один военнослужащий, имя которого будет опубликовано позднее.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что инцидент произошел утром 8 сентября в Джабалии. Группа боевиков открыла огонь по силам ЦАХАЛа, закончившим свою миссию. Террористам удалось забросить взрывное устройство в люк танка.

С 7 октября 2023 года, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе и около границы с Газой, в Ливане и около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), а также в результате обстрелов из Ирана, погибли 903 военнослужащих ЦАХАЛа.