Теракт в Иерусалиме: проникновение террористов, подозрения в адрес водителя автобуса

Полиция и ШАБАК ведут расследование обстоятельств теракта в иерусалимском районе Рамот, где двое террористов, жителей окрестностей Иерусалима, убили шестерых израильтян и еще десятерых ранили.

Теракт совершили 20-летний Мусенна Наджи Амро из населенного пункта Аль-Кубейба, расположенной в двух километрах к северо-западу от Иерусалима в зоне "В" и находящейся под управлением палестинской администрации, и 21-летний Мухаммад Таха из деревни Катанна, расположенной в 12 км к северо-западу от Иерусалима. Оба этих населенных пункта находятся в Иерусалимских горах, неподалеку от Неве-Илана.

Оба террориста были уничтожены на месте преступления вооруженными израильтянами. Как отмечает Walla, ранее они не задерживались израильскими службами безопасности. Отец Мусенна Наджи Амро задерживался ЦАХАЛом в ходе антитеррористической операции некоторое время назад. Мухаммад Таха был допрошен полицией примерно три месяца назад, после чего его освободили.

Террористическая организация ХАМАС приветствовала теракт, назвав его "героической операцией" и подчеркнув, что речь идет "о легитимной реакции на геноцид, этнические чистки и планы перемещения населения и аннексии сектора Газы и Западного берега", однако о своей ответственности за его осуществления не заявлял.

Вскоре после теракта был арестован житель арабского квартала Иерусалима, которого подозревают в том, что он привез террористов к месту теракта. Сообщается, что он неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов в связи с тем, что привозил на территорию Израиля палестинских нелегалов.

Еще один подозрительный момент – поведение водителя автобуса 62-го маршрута, в который на перекрестке Рамот вошли террористы. Одна из пассажирок автобуса заявила, что автобус был переполнен, а его водитель по какой-то причине остановился у остановки и не выпускал пассажиров. JDN.co.il цитирует эту женщину, которая утверждала: водитель автобуса – араб – вел себя крайне подозрительно. По ее словам, он объявил о неисправности автобуса, но не просил пассажиров его освободить.

"Он говорил по телефону, я не знаю, с кем, – утверждает пассажирка. – Затем он внезапно объявил, что нам нужно выйти, и как только мы вышли, террористы начали по нам стрелять". Женщина сказала, что ей удалось спастись, перебежав на другую сторону улицы, но она убеждена, что речь идет о соучастии в совершении теракта. По ее словам, она и другие пассажиры готовы дать показания в полиции по этому вопросу.