08 сентября 2025

Израиль

Обыски в домах террористов, совершивших теракт в районе Рамот: идут аресты

Иерусалим
Террористы
время публикации: 08 сентября 2025 г., 13:57 | последнее обновление: 08 сентября 2025 г., 14:02
Chaim Goldberg/Flash90

По данным арабских источников, военнослужащие ЦАХАЛа в сотрудничестве с бойцами Общей службы безопасности (ШАБАК) проводят аресты подозреваемых в причастности к подготовке теракта в иерусалимском районе Рамот.

В частности, израильские силы находятся в районе Катана к северо-западу от Иерусалима, где расположен дом одного из террористов. Операция также проводится в районе Биду к северу от Иерусалима.

Информация уточняется.

Израиль
