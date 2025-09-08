Обыски в домах террористов, совершивших теракт в районе Рамот: идут аресты

По данным арабских источников, военнослужащие ЦАХАЛа в сотрудничестве с бойцами Общей службы безопасности (ШАБАК) проводят аресты подозреваемых в причастности к подготовке теракта в иерусалимском районе Рамот.

В частности, израильские силы находятся в районе Катана к северо-западу от Иерусалима, где расположен дом одного из террористов. Операция также проводится в районе Биду к северу от Иерусалима.

Информация уточняется.