Опубликованы имена еще двоих погибших: раввин Йосеф Давид и раввин Исраэль Менцер
время публикации: 08 сентября 2025 г., 13:38 | последнее обновление: 08 сентября 2025 г., 14:01
Разрешены к публикации имена еще двоих погибших в результате теракта в Иерусалимском районе Рамот.
Это 43-летний раввин Йосеф Давид и 28-летний раввин Исраэль Менцер. Оба они жили в районе Рамот, где был совершен теракт.
Ранее были опубликованы имена 25-летнего Яакова Пинто, репатрианта из Испании, и Леви Ицхака Фэша, работавшего в йешиве "Коль Тора".
В результате теракта погибли шесть человек.
