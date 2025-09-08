Опубликованы имена еще двоих погибших: раввин Йосеф Давид и раввин Исраэль Менцер

Разрешены к публикации имена еще двоих погибших в результате теракта в Иерусалимском районе Рамот.

Это 43-летний раввин Йосеф Давид и 28-летний раввин Исраэль Менцер. Оба они жили в районе Рамот, где был совершен теракт.

Ранее были опубликованы имена 25-летнего Яакова Пинто, репатрианта из Испании, и Леви Ицхака Фэша, работавшего в йешиве "Коль Тора".

В результате теракта погибли шесть человек.