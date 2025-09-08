x
08 сентября 2025
|
последняя новость: 14:42
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
08 сентября 2025
|
08 сентября 2025
|
последняя новость: 14:42
08 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Опубликованы имена еще двоих погибших: раввин Йосеф Давид и раввин Исраэль Менцер

Погибшие
время публикации: 08 сентября 2025 г., 13:38 | последнее обновление: 08 сентября 2025 г., 14:01
Опубликованы имена еще двоих погибших: раввин Йосеф Давид и раввин Исраэль Менцер
Chaim Goldberg/Flash90

Разрешены к публикации имена еще двоих погибших в результате теракта в Иерусалимском районе Рамот.

Это 43-летний раввин Йосеф Давид и 28-летний раввин Исраэль Менцер. Оба они жили в районе Рамот, где был совершен теракт.

Ранее были опубликованы имена 25-летнего Яакова Пинто, репатрианта из Испании, и Леви Ицхака Фэша, работавшего в йешиве "Коль Тора".

В результате теракта погибли шесть человек.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 08 сентября 2025

25-летний репатриант Яаков Пинто – второй убитый террористами в Иерусалиме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 08 сентября 2025

Опубликовано имя погибшего в теракте: Леви Ицхак Фэш из Иерусалима
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 08 сентября 2025

Число жертв теракта в Иерусалиме возросло до шести