Нетаниягу потребовал от министров перестать высказываться по поводу операции в Газе

На заседании правительства, состоявшемся 7 сентября, премьер-министр Биньямин Нетаниягу обратился к министрам и потребовал от них не комментировать ход операции ЦАХАЛа в Газе.

Как сообщает "Кан", требование Нетаниягу касалось не только интервью в СМИ и публичных заявлений, но и записей в социальных сетях.

Согласно опубликованной информации, Нетаниягу пояснил свое распоряжение тем, что высказывания министров могут причинить вред. Исходя из этого, отныне все выступления и интервью министров должны быть согласованы с пресс-службой главы правительства.