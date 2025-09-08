Нетаниягу потребовал от министров перестать высказываться по поводу операции в Газе
время публикации: 08 сентября 2025 г., 08:53 | последнее обновление: 08 сентября 2025 г., 08:55
На заседании правительства, состоявшемся 7 сентября, премьер-министр Биньямин Нетаниягу обратился к министрам и потребовал от них не комментировать ход операции ЦАХАЛа в Газе.
Как сообщает "Кан", требование Нетаниягу касалось не только интервью в СМИ и публичных заявлений, но и записей в социальных сетях.
Согласно опубликованной информации, Нетаниягу пояснил свое распоряжение тем, что высказывания министров могут причинить вред. Исходя из этого, отныне все выступления и интервью министров должны быть согласованы с пресс-службой главы правительства.