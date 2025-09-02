Министры против глав силовых структур. Подробности конфликта на заседании кабинета

На заседании военно-политического кабинета главы силовых структур выступали за утверждение частичной сделки с ХАМАСом. Об этом сообщает "Кан".

Согласно опубликованной информации, эту позицию поддержали начальник генерального штаба Эяль Замир, глава службы внешней разведки "Мосад" Давид Барнеа и исполняющий обязанности главы общей службы безопасности (ШАБАК).

Генерал-лейтенант Замир несколько раз сказал министрам: "Взвесьте, как следует, свои шаги. На повестке дня есть сделка". В ответ на критику в свой адрес он ответил: "Я представлю вам все аспекты вопроса. Решение принимать вам".

Глава "Мосада" Давид Барнеа сказал: "Я поддерживаю частичную сделку. Мы сможем возобновить военные действия через 60 дней". На это премьер-министр Биньямин Нетаниягу ответил: "Не сможем. У нас нет неограниченного дипломатического кредита".

В поддержку позиции премьер-министра выступили министр юстиции Ярив Левин и министр финансов Бецалель Смотрич.

В ходе заседания вспыхнул конфликт между министром по делам поселенчества и национальных проектов Орит Струк и начальником генерального штаба ЦАХАЛа Эялем Замиром.

Конфликт разгорелся после того, как Замир по своей инициативе поднял на повестку дня вопрос сделки с ХАМАСом. "На столе лежит предложение, и я считаю, что его нужно принять", – сказал Замир. По его словам, операция "Колесницы Гидеона" создала условия, необходимые для сделки.

Министр Струк резко высказалась против предложения Замира. Помимо прочего она процитировала фразу из пятой книги Торы "Дварим": "Есть ли здесь такой, кто боится или малодушен? Пусть идет домой, чтобы не заразить малодушием своих братьев".

Использование этой цитаты, в которой есть очевидное обвинение начальника генштаба ЦАХАЛа в трусости, возмутило Замира. "Я принимал силовые решения, подобные которым никто до меня не принимал. Если вы ищете слепое подчинение – найдите кого-нибудь другого", – повысив голос заявил он.

Перепалку прервал премьер-министр Биньямин Нетаниягу, который сказал Замиру: "Мы не ищем слепого подчинения, мы хотим сохранения рамок иерархии".