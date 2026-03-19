ЦАХАЛ требует эвакуации ливанцев к северу от реки Захрани

Пресс-служба Армии обороны Израиля на арабском языке опубликовала срочное предупреждение для жителей южного Ливана, которые еще не покинули территорию к югу от реки Захрани.

"Террористическая деятельность "Хизбаллы" вынуждает ЦАХАЛ применить против нее силу в этом районе, – сказано в сообщении израильской армии. – ЦАХАЛ не намерен причинять вам вред. Поэтому, в целях вашей безопасности, мы еще раз призываем вас немедленно эвакуироваться из своих домов и направиться прямо к северу от реки Захрани".