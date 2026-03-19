Илья Яшин объявил о создании новой партии, она будет действовать вне России

Один из лидеров российской оппозиции Илья Яшин сообщил о создании новой политической партии, которая будет действовать за пределами России. Новое формирование призвано объединить разрозненных противников власти.

Политик говорит об интеграции в европейские институты. "Тогда диалог с Европой мы будем вести уже не как частные лица, а как представители признанной европейцами партии, ставшей частью политической системы Евросоюза", – цитирует его "Новая Газета".

"Создание независимой партии, пусть и за границей, – четкий сигнал российскому обществу, сигнал всем нашим единомышленникам. Мы поднимаем знамя и открыто декларируем, что есть политическое и организованное объединение людей, которое ставит перед собой задачу прийти к власти в России", – говорит Яшин.

Он сравнил нынешнюю ситуацию с концом XIX века, когда создаваемые эмигрантами партии находились вне российского правового поля и преследовались охранкой. Однако многие из них после падения царского режима приняли участие в выборах Учредительного собрания.

Оргкомитет новой политической силы уже сформирован, однако Яшин не назвал его участников. Учредительный съезд планируется провести летом 2026 года.