Скончалась четвертая пострадавшая при взрыве иранской ракеты возле Хеврона, она была беременна

Палестинское министерство здравоохранения сообщило о смерти четвертой женщины, которая получила крайне тяжелые ранения в ночь на четверг в результате падения кассетного суббоеприпаса в деревне Байт-Ауа в окрестностях Хеврона.

В критическом состоянии женщина, которая была беременна, была доставлена в больницу, но врачам не удалось ее спасти, и в четверг днем она скончалась.

Ранее были названы имена троих погибших: Майс Рази Масальмэ, Сахира Ризк Масальмэ и Амаль Субхи Абдул Карим Мутауа Масальмэ. Судя по всему, они были родственницами. В больницы Дуры и Хеврона также были доставлены 13 раненых в состоянии от легкого до средней тяжести.

Кассетный суббоеприпас пробил крышу вагончика, в котором находился салон красоты. В момент обстрела в салоне было много женщин, которые принимали участие в праздничной трапезе по случаю окончания дневного поста в Рамадан.