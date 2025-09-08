Нетаниягу записал видеообращение из подземного командного пункта ВВС ЦАХАЛа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу посетил подземный командный пункт ВВС ЦАХАЛа, в котором он записал обращение к израильтянам:

"Сегодня тяжелый день в нашей войне с террором. Два террориста подошли к автобусной остановке, открыли огонь по автобусу и убили шестерых наших граждан. Я выражаю соболезнования семьям погибших и желаю скорейшего выздоровления раненым.

Того, что мы ликвидировали обоих террористов, недостаточно. Недостаточно и того, что мы будем преследовать их пособников. Я дал указания ликвидировать логова террора. Мы уже это сделали в трех лагерях беженцев: эвакуировали население и стерли с лица земли террористическую инфраструктуру. Такие же меры будут приняты и в других местах.

Сейчас я нахожусь в подземном командном пункте ВВС. Несколько дней назад я обещал, что мы снесем "башни террора" в Газе, и мы это делаем. За последние два дня наша авиация уничтожила 50 таких башен.

Но все это лишь начало масштабной наземной операции. Наши силы уже готовятся войти в город Газа. Поэтому я обращаюсь к жителям Газы: вы предупреждены – уходите оттуда!", – заявил Нетаниягу.