Полиция переложила часть ответственности за проникновение террористов в Израиль на ЦАХАЛ и ШАБАК

После теракта в Иерусалиме, который был совершен боевиками с палестинских территорий, пресс-служба правоохранительных органов опубликовала заявление, в котором часть ответственности за проникновение палестинских нелегалов возложила на ЦАХАЛ и ШАБАК.

В этом заявлении подчеркивается, что обеспечение безопасности вдоль разделительного заграждения является задачей национального масштаба, возложенной на все силовые структуры, и выполняться она должна по обе стороны заграждения.

"Следует подчеркнуть: полиция Израиля отвечает за выявление и задержание лиц, находящихся в стране незаконно, а также за выявление и привлечение к ответственности тех, кто их перевозит, укрывает или нанимает на работу. С начала года полиция задержала более 11 тысяч нелегалов и свыше 1700 работодателей, перевозчиков и тех, кто предоставляет нелегалам жилье", – говорится в сообщении.

В заявлении говорится, что более года назад полиция предупреждала о необходимости модернизации защитного заграждения и контрольно-пропускных пунктов, возведенных много лет назад, и подавала свои предложения, которые бы позволили предотвратить проникновение нелегалов в районе Иерусалима, но ни одно из предложений до сих пор не было реализовано.

В сообщении также упоминается о том, что по инициативе полиции были внесены изменения в правила применения оружия для нейтрализации нарушителей. В результате применения новых правил удалось предотвратить проникновения десятков террористов.