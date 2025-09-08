x
08 сентября 2025
Израиль

Убийство в Ашкелоне из-за 50 шекелей: подано обвинение

время публикации: 08 сентября 2025 г., 09:31 | последнее обновление: 08 сентября 2025 г., 09:35
Убийство в Ашкелоне из-за 50 шекелей: подано обвинение
Miriam Alster/Flash90

Госпрокуратура подала в окружной суд Беэр-Шевы обвинительное заключение против Дениса Никандорова, 35-летнего жителя Ашкелона, задержанного по подозрению в убийстве 34-летнего Давида (Дэйвида) Исакова.

Никандоров обвиняется в предумышленном убийстве, которое было совершено 13 августа в Ашкелоне в ходе бытовой ссоры в доме на улице Рав Маймон.

По данным следствия, Никандоров зарезал Исакова в ходе спора по поводу взноса на ремонт канализации – в размере 50 шекелей. Следствием было установлено, что Никандоров инициировал конфликт и драку после того, как потерпевший попросил внести деньги за ремонт инфраструктуры общественного пользования. В ходе этой драки Исаков был убит ударами ножа.

По версии обвинения, конфликт начался после того, как Исаков вызвал мастера для прочистки засора и попросил Никандорова участвовать в оплате. Тот отказался платить без получения квитанции. В ответ Исаков пригрозил, что в случае неоплаты перекроет воду. В итоге воду Никандорову перекрыли. Тот счел, что это сделал Исаков – открыл свой кран и перекрыл воду соседу. Вскоре воду Никандорову снова перекрыли. Исаков решил установить камеру, чтобы выяснить, кто трогает вентили. Когда он занимался установкой камеры, Никандоров спустился к нему с ножом, завязалась драка, в ходе которой были нанесены смертельные ранения. Супруга Исакова, услышав крики и увидев, как Никандоров размахивает ножом, попыталась вместе с соседями разнять дерущихся и вызвала полицию. Пострадавшего доставили в больницу, где врачи констатировали смерть.

Прокуратура подала ходатайство о заключении Никандорова под стражу до конца процесса и вынесения приговора. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

