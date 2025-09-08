Угроза проникновения вражеского беспилотника в районе Мертвого моря и Иудее
время публикации: 08 сентября 2025 г., 17:35 | последнее обновление: 08 сентября 2025 г., 17:47
В Мицпе Шалем, на побережье Мертвого моря, а также в населенных пунктах Иудеи активизирована система раннего предупреждения об угрозе проникновения вражеского беспилотника.
Предположительно, беспилотник был запущен из Йемена.
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что силы противовоздушной обороны ведут наблюдение за объектом.
Жители Иерусалима сообщают о пролете над столицей самолетов ВВС ЦАХАЛа, которые, по всей видимости, участвуют в перехвате БПЛА.