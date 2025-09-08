x
08 сентября 2025
|
последняя новость: 17:44
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
08 сентября 2025
|
08 сентября 2025
|
последняя новость: 17:44
08 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Угроза проникновения вражеского беспилотника в районе Мертвого моря и Иудее

Цева адом
время публикации: 08 сентября 2025 г., 17:35 | последнее обновление: 08 сентября 2025 г., 17:47
Угроза проникновения вражеского беспилотника в районе Мертвого моря и Иудее
Ayal Margolin/Flash90

В Мицпе Шалем, на побережье Мертвого моря, а также в населенных пунктах Иудеи активизирована система раннего предупреждения об угрозе проникновения вражеского беспилотника.

Предположительно, беспилотник был запущен из Йемена.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что силы противовоздушной обороны ведут наблюдение за объектом.

Жители Иерусалима сообщают о пролете над столицей самолетов ВВС ЦАХАЛа, которые, по всей видимости, участвуют в перехвате БПЛА.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 08 сентября 2025

Беспилотники, ПВО и роль вертолётов "Апачи": видеокомментарий Давида Шарпа
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 08 сентября 2025

ЦАХАЛ: перехвачены три БПЛА хуситов