Беспилотники, ПВО и роль вертолётов "Апачи": видеокомментарий Давида Шарпа

Редакция Newsru.co.il, в рамках проекта "Непечатное. Говорим о главном", представляет видеокомментарий Давида Шарпа.

После долгого перерыва хуситам удалось атаковать израильское авиасообщение: беспилотник поразил терминал гражданского аэропорта на юге страны. Видеокомментарий Давида Шарпа посвящён причинам этого инцидента, слабым местам системы ПВО и методам борьбы с дронами.

Хуситы заявили о восьми запущенных беспилотниках, четыре из которых были зафиксированы в Израиле. Три сбиты на границе с Египтом, один упал самостоятельно. Особое внимание привлекли кадры, где вертолёт "Апач" израильских ВВС уничтожает дрон пушкой вблизи населённого пункта.

Шарп подчёркивает: ударные вертолёты стали одним из ключевых инструментов борьбы с БПЛА-камикадзе. Хотя изначально "Апачи" закупались для противостояния сирийским танковым дивизиям, они проявили себя в ликвидации боевиков и в операциях против "Хезболлы". Со временем их роль уменьшилась – функции перехвата взяли на себя беспилотники и истребители. Но нынешняя война показала: вертолёты по-прежнему незаменимы.

Во время операций против Ирана израильские эскадрильи "Апачей" сбили сотни дронов. Преимущества вертолетов – длительное пребывание в воздухе, манёвренность и возможность использовать пушку как дешёвое и эффективное средство поражения. Однако остаются и риски: высокая стоимость эксплуатации, уязвимость перед ПЗРК и необходимость точного наведения с земли.

Шарп отмечает: борьба с беспилотниками требует комплексного подхода – от раннего обнаружения и классификации целей до разработки дешёвых и массовых средств перехвата. В этом направлении работают израильские стартапы, разрабатывающие новые ракеты и системы ПРО.

Инцидент в аэропорту "Рамон" стал результатом ошибки идентификации. Герметичной ПВО не существует, но процент успешных перехватов в Израиле превышает 98%. "Ошибки нужно исправлять, а главное – выполнять указания службы тыла. Это спасает жизни", – подытожил Шарп.

Давид Шарп в прошлом занимал должность новостного редактора, а затем военного корреспондента и обозревателя, продолжая специализироваться в областях истории и военного дела, как в печатных, так и электронных СМИ разных стран.

