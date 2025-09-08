x
08 сентября 2025
08 сентября 2025
Израиль

Боец бригады "Хашмонаим" рассказал, как нейтрализовал террориста в Иерусалиме

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 08 сентября 2025 г., 17:15 | последнее обновление: 08 сентября 2025 г., 17:15
Боец бригады "Хашмонаим" рассказал, как нейтрализовал террориста в Иерусалиме
Кадр из видео пресс-службы ЦАХАЛа

Командир отделения в ультрарелигиозной бригаде "Хашмонаим", нейтрализовавший террориста в иерусалимском квартале Рамот, рассказал об инциденте: "Услышав звуки стрельбы, я понял, что нужно стремиться к контакту с террористом, мы открыли огонь и стреляли, пока не обезвредили их".

Военнослужащий рассказал, что утром в понедельник он находился на автобусной остановке на перекрестке Рамот. Он услышал выстрелы и увидел бегущих людей. Побежав наперерез, он вступил в боестолкновение с террористами, открыв по ним огонь.

Уничтожив террористов, военнослужащий начал оказывать помощь пострадавшим при теракте. В результате теракта, совершенного двумя террористами из окрестностей Иерусалима, были убиты шестеро израильтян, десять человек получили ранения.

