Боец бригады "Хашмонаим" рассказал, как нейтрализовал террориста в Иерусалиме

Командир отделения в ультрарелигиозной бригаде "Хашмонаим", нейтрализовавший террориста в иерусалимском квартале Рамот, рассказал об инциденте: "Услышав звуки стрельбы, я понял, что нужно стремиться к контакту с террористом, мы открыли огонь и стреляли, пока не обезвредили их".

Военнослужащий рассказал, что утром в понедельник он находился на автобусной остановке на перекрестке Рамот. Он услышал выстрелы и увидел бегущих людей. Побежав наперерез, он вступил в боестолкновение с террористами, открыв по ним огонь.

Уничтожив террористов, военнослужащий начал оказывать помощь пострадавшим при теракте. В результате теракта, совершенного двумя террористами из окрестностей Иерусалима, были убиты шестеро израильтян, десять человек получили ранения.