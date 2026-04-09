09 апреля 2026
|
последняя новость: 18:16
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Министр обороны Кац: ""Хизбалла" отчаянно нуждается в перемирии"

Война с "Хизбаллой"
Война с Ираном
Хизбалла
Исраэль Кац
время публикации: 09 апреля 2026 г., 17:00 | последнее обновление: 09 апреля 2026 г., 17:00
время публикации: 09 апреля 2026 г., 17:00 | последнее обновление: 09 апреля 2026 г., 17:00
AP Photo/Bilal Hussein

Министр обороны Исраэль Кац объявил, что вчера, 8 апреля, в первый день операции "Вечная тьма" были нанесены многочисленные удары по всей территории Ливана, включая квартал Дахия в Бейруте. Были ликвидированы не менее 200 террористов.

"Террористическая организация "Хизбалла" отчаянно нуждается в перемирии, ее иранские покровители оказывают давление на США и угрожают, опасаясь, что Израиль разгромит "Хизбаллу", – заявил Кац.

Министр обороны добавил, что ЦАХАЛ готов немедленно нанести удар, если Иран запустит ракеты в сторону Израиля.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
