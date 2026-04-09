Министр обороны Кац: ""Хизбалла" отчаянно нуждается в перемирии"
время публикации: 09 апреля 2026 г., 17:00 | последнее обновление: 09 апреля 2026 г., 17:00
Министр обороны Исраэль Кац объявил, что вчера, 8 апреля, в первый день операции "Вечная тьма" были нанесены многочисленные удары по всей территории Ливана, включая квартал Дахия в Бейруте. Были ликвидированы не менее 200 террористов.
"Террористическая организация "Хизбалла" отчаянно нуждается в перемирии, ее иранские покровители оказывают давление на США и угрожают, опасаясь, что Израиль разгромит "Хизбаллу", – заявил Кац.
Министр обороны добавил, что ЦАХАЛ готов немедленно нанести удар, если Иран запустит ракеты в сторону Израиля.