x
09 апреля 2026
Житель Самарии проник в дом в Бней-Браке во время сирены и съел недоеденный хозяевами ужин

время публикации: 09 апреля 2026 г., 16:33 | последнее обновление: 09 апреля 2026 г., 16:42
Flash90. Фото: М.Шай

Прокуратура Тель-Авивского округа предъявила обвинения 27-летнему жителю Самарии, который воспользовался сигналом тревоги, чтобы проникнуть в чужую квартиру в Бней-Браке.

В материалах обвинительного заключения говорится: пока хозяева квартиры находились в защищенной от обстрела комнате (МАМАДе), заперевшись изнутри, обвиняемый проник в квартиру и сел за стол. Когда обвиняемый отправился на кухню за добавкой из МАМАДа вышли хозяева квартиры. Обвиняемый попытался скрыться, но был остановлен соседом.

На допросе задержанный признал свою вину, заявив, что он был голоден. По его словам, в течение года он жил на улице, не имея средств к существованию. Когда через окно он увидел накрытый стол в чужой квартире, не смог устоять перед соблазном.

Прокуратура настаивает на содержании подозреваемого под стражей до окончания судебного разбирательства.

Издание "Аруц-7", рассказавшее об этом деле, отмечает, что обвиняемый будет направлен на психиатрическую экспертизу.

