Комиссия по иностранным делам и обороне одобрила призыв еще 400 тысяч резервистов
время публикации: 09 апреля 2026 г., 17:16 | последнее обновление: 09 апреля 2026 г., 17:29
Парламентская комиссия по иностранным делам и обороне одобрила запрос правительства на выпуск дополнительных 400 тысяч повесток о срочном призыве резервистов. Решение принято восемью голосами "за" при шести "против".
В данном случае речь не идет о единовременной мобилизации всех 400 тысяч. Комиссией установлен максимум, который может быть призван при оперативной необходимости.
На сегодняшний день максимальное число разосланных повесток составляет 280 тысяч.
