Президент Аргентины зажжет факел в День Независимости
время публикации: 09 апреля 2026 г., 23:14 | последнее обновление: 09 апреля 2026 г., 23:14
Министр Мири Регев, отвечающая за организацию праздничной церемонии на День Независимости, сообщила, что президент Аргентины Хавьер Милей зажжет один из факелов на горе Герцля.
Регев назвала его "истинным другом и преданным союзником", одним из выдающихся лидеров свободного мира и "настоящим сионистом". По ее словам, выбор Милея отражает глубокую благодарность израильтян за его поддержку и гордость за теплые отношения между двумя странами.
Ссылки по теме
