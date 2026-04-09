Президент Аргентины зажжет факел в День Независимости

Министр Мири Регев, отвечающая за организацию праздничной церемонии на День Независимости, сообщила, что президент Аргентины Хавьер Милей зажжет один из факелов на горе Герцля.

Регев назвала его "истинным другом и преданным союзником", одним из выдающихся лидеров свободного мира и "настоящим сионистом". По ее словам, выбор Милея отражает глубокую благодарность израильтян за его поддержку и гордость за теплые отношения между двумя странами.