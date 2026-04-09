Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в четверг, 9 апреля, температура немного повысится, но будет ниже среднесезонной. На севере и на побережье Средиземного моря временами слабые дожди. Переменная облачность.

В Иерусалиме – 8-17 градусов, в Тель-Авиве – 14-19, в Хайфе – 13-19, в Эйлате – 15-25, в Беэр-Шеве – 8-22, на побережье Мертвого моря – 16-27, в Ашкелоне и Ашдоде – 12-20, в Ариэле – 10-18, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 12-21, на Голанских высотах – 10-19.

Температура воды на Средиземном море 19 градусов, высота волн 90-170 см. Купание может быть опасным.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-западный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – южный (до 10 км/ч).

С пятницы по воскресенье – переменная облачность, местами возможны слабые дожди. В понедельник-среду – малооблачно, без осадков. Со вторника ожидается резкое повышение температуры.