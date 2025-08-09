МИД призывает израильтян в Греции держаться подальше от демонстраций и проявлять бдительность

В воскресенье, 10 мая, пропалестинские организации планируют проведение антиизраильских демонстраций по всей территории Греции, включая острова.

Министерство иностранных дел призывает израильтян, находящихся в Грецию или прибывающих в нее 10 мая держаться подальше от мест проведения демонстраций, не участвовать в публичных дебатах, свести к минимуму использование израильской символики.

Также рекомендуется проявлять бдительность в местах массового скопления народа, поддерживать связь с родными и сообщать им о своих перемещениях.

С кризисным центром МИД можно связаться по телефону 02-5303155, а с горячей линией израильского консульства в Афинах - по номеру +30 694 4271668.