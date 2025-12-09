Пограничный переход "Алленби" вновь откроется для доставки грузов

В среду, 10 декабря, пограничный переход "Алленби" на границе Израиля и Иордании вновь откроется для перевозки грузов – через два с половиной месяца после очередного теракта, жертвами которого стали двое военнослужащих.

Как сообщает "Кан", на Израиль было оказано серьезное давление со стороны Иордании и США – о возможном открытии КПП для полноценной работы объявлялось уже несколько раз, но всякий раз открытие откладывалось.

Перевозка товаров и гуманитарной помощи из Иорданию в арабские населенные пункты Иудеи и Самарии и в сектор Газы будет возможна при условии проверки безопасности.

Источник в службах безопасности отметил, что проверки будут проводиться как на иорданской, так и на израильской стороне. Он отметил, что проверка иорданских водителей и содержимого грузовиков будет существенно усилена, выделены также дополнительные силы для охраны КПП.