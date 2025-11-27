x
Израиль

КПП "Алленби" возвращается к работе через два месяца после теракта

Иордания
время публикации: 27 ноября 2025 г., 21:59 | последнее обновление: 27 ноября 2025 г., 22:06
КПП "Алленби" возвращается к работе через два месяца после теракта
Oren Ben Hakoon/Flash90

Глава правительства Биньямин Нетаниягу распорядился вновь открыть пограничный переход "Алленби" для пропуска транспорта и гуманитарных грузов – через два месяца после теракта, в ходе которого были убиты двое израильских военнослужащих.

КПП откроется в ближайшие дни при условии соблюдения соответствующего уровня безопасности.

Напомним, 18 сентября 2025 года на ПП "Алленби" был совершен теракт, погибли двое израильских военнослужащих – подполковник резерва Ицхак Харош (68 лет) и сержант Оран Гершко (20 лет). Теракт совершил гражданин Иордании, перевозивший на грузовике гуманитарную помощь для Газы – он был застрелен. После этого поставки гуманитарной помощи в Газу через КПП "Алленби" были приостановлены.

Израиль
