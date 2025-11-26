Подростки избили водителя и разгромили два автобуса из-за замечания о сигарете

Поздно ночью в иерусалимскую полицию поступило сообщение о жестокой драке на улице Леви Эшколь в Иерусалиме: группа подростков напала на водителя общественного транспорта. На место происшествия прибыли сотрудники полиции.

Они обнаружили избитого водителя автобуса и два поврежденных автобуса. Водитель рассказал им, что несколько подростков пытались сесть в автобус на остановке, и он объяснил им, что в автобусе нельзя курить. В ответ те накинулись на него с кулаками, избили и украли его мобильный телефон.

Выйдя из автобуса, подростки забросали автобус камнями: досталось и второму автобусу, водитель которого пытался помочь коллеге. После этого подростки сбежали с места происшествия.

При прочесывании района сотрудники полиции обнаружили мобильный телефон водителя автобуса: телефон был разбит. Его изъяли для проведения судебно-криминалистической экспертизы.

Трое подростков были найдены и задержаны, все они жители Иерусалима в возрасте 15-16 лет. Они подозреваются в нападении на должностное лицо, краже и умышленном повреждении имущества. Полиция будет просить продлить срок их содержания под стражей.