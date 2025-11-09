x
09 ноября 2025
время публикации: 09 ноября 2025 г., 13:20
Поножовщина в школе в Ашдоде: предъявлены обвинения 17-летнему старшекласснику. Видео
Кадр из видео пресс-службы полиции Израиля

Обвинительный отдел полиции по завершении расследования драки старшеклассников в ашдодской школе, завершившейся ножевыми ранениями, подал обвинительное заключение против 17-летнего школьника. В ходе расследования, помимо сбора улик и взятия свидетельских показаний, использовалась проверка записей камер внутреннего слежения, установленных в здании школы.

Напомним, несколько дней назад служба скорой помощи "Маген Давид Адом" получила сообщение о насильственном инциденте в школе в Ашдоде, в ходе которого 15-летний подросток получил ранение средней степени тяжести. Пострадавший был госпитализирован.

Полиции удалось выяснить, что между учащимися возник спор, который перерос в драку, в ходе которой один из старшеклассников ударил другого ножом. Подозреваемый был задержан на месте происшествия и после допроса помещен под стражу.

Суд несколько раз продлевал срок его предварительного ареста. С подачей обвинительного заключения подано также ходатайство о заключении подростка под стражу до завершения судебного разбирательства.

