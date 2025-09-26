Подарок голкипера "Барселоны" не спас "Овьедо". Результаты матчей чемпионата Испании

Состоялись матчи шестого тура чемпионата Испании. "Барселона" в гостях победила "Овьедо" 3:1.

Осасуна (Памплона) - Эльче 1:1

"Эльче" в этом сезоне в чемпионате еще не проигрывал.

На 10-й минуте Виктор Муньос вывел хозяев вперед (11 июля перешел из мадридского "Реала").

Гости отыгрались на второй минуте компенсированного времени. Гол забил арендованный у "Севильи" Адриа Педроса.

Овьедо - Барселона 1:3

На 56-й минуте в счете вели хозяева.

К голу привела грубейшая ошибка голкипера гостей Хоана Гарсии (1 июля приобретен за 25 миллионов евро у "Эспаньола"). Он вышел далеко за пределы штрафной и неудачно выбил мяч. Альберто Рейна (5 июля перешел из "Мирандеса") забил ударом почти с центра поля 1:0.

На 56-й минуте Араухо прострелил. Торрес пробил через себя. Вратарь выручил. Эрик Гарсия добил мяч в сетку 1:1. На 70-й минуте де Йонг навесил. Роберт Левандовски в высоком прыжке нанес удар головой 1:2. На 88-й минуте после подачи углового Араухо головой отправил мяч в дальний угол 1:3.