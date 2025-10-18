"Барселона" победила в дерби. Результаты матчей чемпионата Испании
В матче девятого тура чемпионата Испании "Барселона" обыграла "Жирону" 2:1.
Севилья - Мальорка 1:3
Островитяне прервали восьмиматчевую безвыигрышную выездную серию.
На 67-й минуте хозяева вели в счете.
Счет сравнял Ведад Мурики. Затем в течение пяти минут два гола забил арендованный у "Лидса" Матео Джозеф.
Барселона - Жирона 2:1
На 20-й минуте Аксель Витсель сравняд счет, поразив ворота "Барселоны" ударом через себя.
"Барселона" была близка к потере очков.
На первой минуте компенсированного времени судья удалил наставника "Барсы" Ханси Флика.
А через 2 минуты Араухо в падении отправил мяч в дальний нижний угол 2:1.
