18 октября 2025
"Барселона" победила в дерби. Результаты матчей чемпионата Испании

время публикации: 18 октября 2025 г., 19:35
AP Photo/Joan Monfort

В матче девятого тура чемпионата Испании "Барселона" обыграла "Жирону" 2:1.

Севилья - Мальорка 1:3

Островитяне прервали восьмиматчевую безвыигрышную выездную серию.

На 67-й минуте хозяева вели в счете.

Счет сравнял Ведад Мурики. Затем в течение пяти минут два гола забил арендованный у "Лидса" Матео Джозеф.

Барселона - Жирона 2:1

На 20-й минуте Аксель Витсель сравняд счет, поразив ворота "Барселоны" ударом через себя.

"Барселона" была близка к потере очков.

На первой минуте компенсированного времени судья удалил наставника "Барсы" Ханси Флика.

А через 2 минуты Араухо в падении отправил мяч в дальний нижний угол 2:1.

