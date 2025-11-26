x
26 ноября 2025
|
последняя новость: 09:05
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
26 ноября 2025
|
26 ноября 2025
|
последняя новость: 09:05
26 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Лига чемпионов. Несмотря на три не засчитанных гола, "Челси" разгромил "Барселону"

Футбол
Лига чемпионов
время публикации: 26 ноября 2025 г., 08:25 | последнее обновление: 26 ноября 2025 г., 08:25
Лига чемпионов. Несмотря на три не засчитанных гола, "Челси" разгромил "Барселону"
AP Photo/Kin Cheung

В матче пятого тура общего этапа Лиги чемпионов "Челси" разгромил "Барселону" 3:0.

На 4-й минуте Энцо Фернандес забил. Но гол не зачитан. Фофана подыграл рукой.

На 6-й минуте счет могли открыть каталонцы. Ферран Торрес обыграл вратаря и не попал в пустые ворота.

На 22-й минуте отменили второй гол Энцо Фернандеса. Чалоба забрался в офсайд.

На 27-й минуте "синие" разыграли угловой. Кукурелья прострелил. Нету пробил пяткой. Защитник и вратарь пытались мяч отразить. Но Кунде протолкнул мяч в сетку. Ввтогол 1:0.

На 44-й минуте каталонцы остались в меньшинстве. Рональд Араухо получил вторую карточку.

На 51-й минуте отменен третий гол "Челси". Из-за офсайда.

На 55-й минуте перехват в центре поля и быстрая атака. Эстевао совершил сольный проход и сильно пробил 2:0. На 73-й минуте Делап послал мяч в пустые ворота 3:0.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 25 ноября 2025

Лига чемпионов. "Бенфика" обыграла "Аякс", "Юнион" - "Галатасарай"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 24 ноября 2025

Умер Никита Симонян – легенда "Спартака", старейший олимпийский чемпион по футболу
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 24 ноября 2025

Times: британская полиция использовала ложь для запрета на присутствие болельщиков "Маккаби"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 23 ноября 2025

Футбол. Обладателем Южноамериканского кубка стал "Ланус"