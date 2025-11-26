Лига чемпионов. Несмотря на три не засчитанных гола, "Челси" разгромил "Барселону"

В матче пятого тура общего этапа Лиги чемпионов "Челси" разгромил "Барселону" 3:0.

На 4-й минуте Энцо Фернандес забил. Но гол не зачитан. Фофана подыграл рукой.

На 6-й минуте счет могли открыть каталонцы. Ферран Торрес обыграл вратаря и не попал в пустые ворота.

На 22-й минуте отменили второй гол Энцо Фернандеса. Чалоба забрался в офсайд.

На 27-й минуте "синие" разыграли угловой. Кукурелья прострелил. Нету пробил пяткой. Защитник и вратарь пытались мяч отразить. Но Кунде протолкнул мяч в сетку. Ввтогол 1:0.

На 44-й минуте каталонцы остались в меньшинстве. Рональд Араухо получил вторую карточку.

На 51-й минуте отменен третий гол "Челси". Из-за офсайда.

На 55-й минуте перехват в центре поля и быстрая атака. Эстевао совершил сольный проход и сильно пробил 2:0. На 73-й минуте Делап послал мяч в пустые ворота 3:0.