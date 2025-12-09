x
09 декабря 2025
Израиль

На побережье Ашдода была спасена акула

время публикации: 09 декабря 2025 г., 08:48 | последнее обновление: 09 декабря 2025 г., 08:52
Серо-голубая акула (Carcharhinus plumbeus) около побережья Израиля
AP Photo/Ariel Schalit

В социальных сетях широко разошлось видео, на котором показано, как мужчина спасает акулу, застрявшую на берегу Средиземного моря около Ашдода.

Судя по описаниям, это произошло 8 декабря.

О спасении акулы пишет сайт ashdodnet.com. В публикации сайта migdalor-news.co.il уточняется, что акула была спасена жителем Ор-Акивы. Опубликовано это видео и в TikTok 12-го канала.

Судя по опубликованным кадрам, была спасена серо-голубая акула (Carcharhinus plumbeus). Такие акулы нередко встречаются около израильского побережья, особенно много их около электростанции в Хадере.

