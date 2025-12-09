x
09 декабря 2025
Израиль

Источники в ПА: израильские экстремисты совершили нападение к югу от Хеврона

Иудея и Самария
время публикации: 09 декабря 2025 г., 08:18 | последнее обновление: 09 декабря 2025 г., 08:25
Источники в ПА: израильские экстремисты совершили нападение к югу от Хеврона
Wisam Hashlamoun/Flash90

Утром 9 декабря палестинские источники сообщили, что группа израильских экстремистов в районе Уади ар-Рахим, к югу от Хеврона, совершила нападение и причинила ущерб транспортных средствам и сельскохозяйственной технике.

Сообщается, что были подожжены трактор и несколько автомобилей.

На стене было нанесено граффити.

Полиция Израиля и ЦАХАЛ пока не комментируют эту информацию.

Израиль
