Источники в ПА: израильские экстремисты совершили нападение к югу от Хеврона
время публикации: 09 декабря 2025 г., 08:18 | последнее обновление: 09 декабря 2025 г., 08:25
Утром 9 декабря палестинские источники сообщили, что группа израильских экстремистов в районе Уади ар-Рахим, к югу от Хеврона, совершила нападение и причинила ущерб транспортных средствам и сельскохозяйственной технике.
Сообщается, что были подожжены трактор и несколько автомобилей.
На стене было нанесено граффити.
Полиция Израиля и ЦАХАЛ пока не комментируют эту информацию.
