Источники в ПА: израильские экстремисты совершили нападение к югу от Хеврона

Утром 9 декабря палестинские источники сообщили, что группа израильских экстремистов в районе Уади ар-Рахим, к югу от Хеврона, совершила нападение и причинила ущерб транспортных средствам и сельскохозяйственной технике.

Сообщается, что были подожжены трактор и несколько автомобилей.

На стене было нанесено граффити.

Полиция Израиля и ЦАХАЛ пока не комментируют эту информацию.