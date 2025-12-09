Скандал в Кнессете: оппозиция покинула заседание комиссии по законодательству

Комиссия Кнессета по законодательству продолжает рассмотрение законопроекта о разделении функций юридического советника правительства. В заседании принимает участие заместитель юридического советника правительства Гиль Лимон.

В ходе заседания депутат Кнессета Моше Саада выступил с крайне резкими нападками на помощника юридического советника: "Посмотри на меня, ты сидишь тут и улыбаешься. До тебя тут сидели главная военная прокурор и ее заместитель, они сидели с той же улыбкой. Знаете где они сегодня? Ты, Гиль, будешь там же".

Депутаты от оппозиционных партий покинули заседание в знак протеста.

"В эти минуты в комиссии Кнессета по законодательству проходит позорное заседание, переходящее все границы. "Глава комиссии постоянно подстрекает против института юридического советника правительства, мафиозно нападает на представителей этого института и затыкает рот оппозиции", - заявили Гилад Карив ("Демократим"), Йоав Сегалович и Карин Эльхарар ("Еш Атид"). "Властный переворот вновь на повестке дня. Мы покинули заседание в знак протеста против грубого отношения со стороны главы комиссии. Мы не будем соучастниками актов парламентского насилия и не дадим легитимации силам, которые приближают израильскую демократию к краху", - заявили депутаты.

В настоящий момент заседание продолжается. Глава комиссии Симха Ротман вновь и вновь прерывает выступление Гиля Лимона, заявляя, что тот не отвечает на поставленные вопросы.